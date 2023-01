Da Centobuchi a Grottammare, ora tocca alla Befana

Dopo i regali di Babbo Natale, i bambini hanno gli occhi puntati sull’arrivo della Befana. Giovedì 5 gennaio, al GiovArti di Centobuchi, pomeriggio di letture insieme alla Befana. Sì chiama ’Aspettando la Befana’ ed è l’incontro di letture condivise in famiglia per bambini e bambine in età prescolare che si terrà dalle 17.30 in poi. L’incontro è organizzato dai volontari di Nati per Leggere della Provincia di Ascoli in collaborazione con il Comune di Monteprandone, la cooperativa Pagefha, che gestisce l’asilo nido comunale, e l’associazione Centopercento. L’evento, ad ingresso gratuito, è rivolto alle famiglie con bimbi da 6 mesi a 6 anni. Per informazioni 3395031923 (Serena). A Grottammare, sempre giovedì 5, in piazza S. Pio V, alle ore 17 si terrà la tradizionale ’Discesa delle Befane’ a cura della compagnia dei Folli. L’iniziativa, promossa dal Comune, prevede animazione, fuochi d’artificio e un regalino per tutti i bambini. A Cupra Marittima, invece, la befana, arriverà nel suo villaggio in piazza Possenti, alle 15,30 di venerdì, con animazione, giocoleria, maritozzi alla crema di nocciola e bevande calde. Allee 17, invece, ci sarà l’estrazione della Lotteria dei Commercianti cuprensi che durante il periodo di Natale hanno distribuito tagliandi alle persone che hanno fatto acquisti nei loro negozi. Sabato 7, alle 21, nella Chiesa di S. Basso ci sarà il concerto dell’Avis con l’organista Guo Minghao che accompagnerà i due solisti: tromba Luca Cognigni e il soprano Annarosa Agostini.