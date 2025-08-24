Da chat tra pochi amici ad associazione sportiva

Tutto è partito da una chat, pensata per coordinare qualche uscita tra amici e trasformata in pochissimo tempo in un punto di riferimento per quasi 200 camminatori. L’idea di condividere itinerari diversi dal solito lungomare ha acceso l’interesse di tanti sambenedettesi, desiderosi di provare percorsi nuovi e gratificanti. Così un esperimento tra pochi si è allargato fino a coinvolgere persone di ogni età ed esperienza. I protagonisti di questa avventura sono Giuseppe ’Peppe’ Lagalla e Luigi ’Gigi’ Vesperini, runners che decisero di alternare la corsa a lunghe camminate. Dal Piceno fino ad altre regioni, hanno iniziato a invitare amici, trovandosi presto circondati da un numero sempre crescente di compagni di viaggio. Da lì è nato il primo nucleo del gruppo, battezzato ’Running & Trekking’, che ha raccolto fin dall’inizio grande entusiasmo. Le uscite hanno preso forme diverse: percorsi urbani e collinari alla portata di tutti, oppure trekking più impegnativi per i camminatori esperti. Lagalla, ribattezzato simpaticamente ’il Presidente’, ha proposto ogni volta nuovi tracciati, calibrati sulle esigenze del gruppo. L’adesione è stata così vasta da richiedere maggiore organizzazione, con partecipazioni che variavano da poche persone fino a 40 presenze in una sola escursione. Parallelamente, sono state organizzate esperienze più impegnative come il Camino di Santiago o la Via Francigena, che Lagalla sta percorrendo proprio in questi mesi insieme a compagni come il diacono Walter Gandolfi. L’uso di app e strumenti digitali ha reso la progettazione dei percorsi sempre più professionale, spaziando dai Monti Sibillini al Gran Sasso e alla Majella.

Ogni tappa è stata occasione di amicizia e scoperta. Col tempo, però, la gestione di un gruppo tanto numeroso ha reso evidente la necessità di una struttura più solida. Per garantire sicurezza e coordinamento, è nata l’associazione ’Gruppo Running & Trekking/GL’, guidata da Lagalla con il supporto di otto consiglieri. Una scelta che ha dato forma a quello che era ormai diventato un movimento stabile e riconosciuto. Dal primo agosto il gruppo è ufficialmente affiliato al Centro sportivo italiano (Csi), passo che certifica la serietà dell’iniziativa. Con una quota associativa minima le iscrizioni hanno già raggiunto quota cento. San Benedetto può ora contare su una nuova realtà sportiva e sociale, capace di unire salute, natura e comunità attraverso il cammino.

Emidio Lattanzi