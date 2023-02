Da Comunanza a Castignano, una domenica tra maschere e gag

Una domenica di festa, quella di Carnevale, anche in tanti centri del Piceno. A spiccare, nel programma di oggi, è soprattutto quanto avverrà a Comunanza. Dalle 14, infatti, andrà in scena la caratteristica sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie cittadine. Il corteo carnevalesco partirà subito dopo pranzo da piazza delle Terme Romane. Poi, i carri e i gruppi mascherati passeranno in via Trieste, viale Dante, viale Ascoli, via Pascali e piazza Garibaldi. Successivamente, una volta terminato il corteo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, i quali durante il loro passaggio non mancheranno di coinvolgere il pubblico nelle proprie gag, la serata proseguirà con una vera e propria festa in piazza. La musica e l’animazione saranno a cura di ‘Jako Dj’ e di ‘Ubby Dj’. Questi, nei loro dj set, faranno scatenare e ballare tutti fino a tarda notte. Ovviamente, l’ingresso è libero. Domani, invece, sarà grande festa a Castignano. All’interno della struttura ‘Predaia’ in contrada Galvoni, dalle 15.30, giochi, intrattenimento, musica, dolci e coriandoli per tutti i bambini. Martedì, invece, il clou, con il corteo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati alle 15 e la tradizionale sfilata dei moccoli alle 19. Ieri, infine, si è rinnovato l’appuntamento con il Carnevale anche nell’acquasantano, nelle frazioni di Pozza e Umito, con la parata degli Zanni che ha coinvolto tutto il paese.

Matteo Porfiri