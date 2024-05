Da Costanzo a Tortora, che tv ’Telecavocolor’ compie 50 anni

Era il 1974, 50 anni fa, quando da via Toscana ’Telecavocolor’ iniziò le prime programmazioni che arrivavano via cavo nelle abitazioni dei sambenedettesi. Venerdì 24 allo chalet ’Club 23’ molti giornalisti, tecnici, annunciatrici, impiegati, si incontreranno di nuovo per ricordare il fenomeno televisivo, patrimonio cittadino e della storia televisiva italiana. Molti di loro abitano in varie parti della Penisola e torneranno a San Benedetto per non mancare all’appuntamento promosso dal tecnico e regista Franco Romani, oggi residente vicino Bologna. Attraverso un tam tam tra vecchi colleghi sono riusciti a rintracciare quasi trenta persone, tra dipendenti e collaboratori dell’emittente. Telecavocolor fu la prima televisione libera via cavo d’Italia dopo Telebiella, che chiuse i battenti dopo qualche mese. Nacque da un’intuizione felice del fotografo Alfredo Giammarini che all’epoca seguiva la Sambenedettese calcio. Il professionista faceva le riprese degli incontri di calcio in trasferta, impiegando una cinepresa e poi la sera le proiettava nei bar dove si ritrovavano centinaia di tifosi. L’idea fu poi sviluppata dagli imprenditori Alberto Ciabattoni e Giuseppe Valeri con la collaborazione e il coordinamento di Elvio Merli e il responsabile tecnico Pietro Pilota, purtroppo tutti scomparsi, creando una vera e propria televisione.

Fu un crescendo di collegamenti via cavo, di qualità della programmazione locale, di ascolti, di entusiasmi tra addetti ai lavori e tra la cittadinanza. Un’emittente che, trasferitasi dopo qualche anno in studi più ampi di via Salvatore Di Giacomo, zona San Filippo Neri, divenne nota in tutta Italia quando passò via etere sotto il nome di Tvp (Tele Video Piceno). Attraverso una fitta rete di ripetitori riuscì a coprire un ampio territorio, dalla Puglia alla bassa Romagna e parte dell’Umbria. Proprio a Tvp, per qualche periodo, fecero riferimento due importanti giornalisti e presentatori messi alla porta dalla Rai per presunte appartenenze a logge massoniche o altre organizzazioni: Maurizio Costanzo prima ed Enzo Tortora poi. Tvp, grazie anche alle prime televendite, con il ’Gran Bazar’ inizialmente presentato da Raffaele Pisu, fece un grande balzo in avanti divenendo la seconda televisione più seguita del centro Italia, solo dopo Rai uno. Divenne anche una Tv appetibile da grandi editori, tanto che fu ceduta al gruppo televisivo Fininvest oggi Mediaset di Silvio Berlusconi che la denominò Retequattro, prima di acquistare Telemilano divenuta Canale 5. Un’avventura affascinante che sarà ricordata venerdì 23 da un bel gruppo di allora giovanotti, tra cui il regista sambenedettese Nando Angelini oggi 91enne.

Marcello Iezzi