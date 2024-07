Da Cristina a Giorgia: spazio alle castellane

Passano i giorni e cresce l’attesa per la Quintana del prossimo 13 luglio. E, come sempre, l’attenzione degli spettatori sarà concentrata anche sulle castellane che sono state scelte dai rispettivi castelli per interpretarne al meglio la bellezza. Si va dunque componendo anche il quadro delle ‘signore’ che ingentiliranno il corteo storico. Folignano, ad esempio, ha affidato il ruolo di castellana a Cristina Antonini. La 32enne è medico all’ospedale di Sant’Omero nel reparto di medicina interna e vive a Villa Pigna con il suo compagno Matteo Lupi, osteopata. "Sono cresciuta qui – racconta la dottoressa –. Per me sarà una bellissima emozione. Ho già vestito in passato l’abito di damigella, sempre per il castello di Folignano, ma stavolta sarà diverso. Sono appassionata della Quintana, ho sempre adorato anche solo ammirare il corteo lungo le strade". Rosetta Rapetta sarà invece la castellana di Venarotta. Cinquantenne, è sposata con Andrea Sosi ed è mamma di Nicola (23 anni) e Flavio (20 anni), che la affiancheranno nel corteo, e del piccolo Michele di 6 anni che la sosterrà dagli spalti. Rosetta è impiegata all’azienda sanitaria di Ascoli e da sempre vive con ardore il paese di Venarotta tra parrocchia, canto e tanti eventi correlati. "Una vera emozione per me rappresentare il mio paese, sarà la prima volta in questa splendida veste – spiega Rosetta –. Voglio ringraziare mia madre che ha deciso di impreziosire il mio vestito ricamando il fazzoletto con cui sfilerò". Per Acquasanta, invece, la castellana sarà la 51enne Meri Allevi, infermiera al ‘Mazzoni’. Infine, per Roccafluvione toccherà alla 26enne Giorgia Pignoloni, grande appassionata di moto che lavora alla ‘Graziano Ricami’.

Matteo Porfiri