Da domani il ritorno di Anghiò

‘Anghiò’, sostantivo del dialetto sambenedettese che sta per ‘alice’ è da 14 anni anche il nome del festival en plein air che celebra il pesce azzurro: quest’anno, dopo sette anni di stop, la fiera tornerà con una formula itinerante che farà tappa anche nella riviera delle palme. Nello specifico, la manifestazione si terrà dal 15 al 18 giugno dalle 18 alle 23 in piazza Giorgini. Stefano Greco, ideatore e organizzatore dell’appuntamento, proporrà un carnet di degustazione enogastronomica: l’alice, naturalmente, ma anche la bottarga, lo sgombro e il tonno ne saranno protagonisti indiscussi, e verranno preparati con le ricette più disparate, tra ceviche, ragù, frittura, paella, tacos e churros. Il tutto, innaffiato da Falerio, Passerina e Pecorino. Il programma è stato illustrato ieri mattina dallo stesso Greco, in compagnia dell’assessore al commercio Laura Camaioni, il presidente del Circolo dei Sambenedettesi Gino Troli, i ristoratori Federico Palestini e Valerio Di Mattia, nonché Armando Falcioni, direttore del Consorzio Vini Piceni. Contestualmente, andranno in scena dei momenti di approfondimento: il 15, 16 e 17 alle 18, al Museo del Mare, ci sarà un tour guidato (‘Un mare da vivere’) all’area museale e all’area portuale. Il 16 alle 18 sarà la volta de ‘Il pesce azzurro, nutrizione e sostenibilità’, evento in collaborazione con il Circolo dei Sambenedettesi che vedrà l’intervento della biologa marina Olga Annibale e della nutrizionista Maria Lucia Gaetani. Per finire, sabato 17 alle 18.30, si chiuderà con ‘Il pesce azzurro nella storia della marineria sambenedettese’, in cui interverranno Gino Troli, la scrittrice Benedetta Trevisani, il giornalista Patrizio Patrizi e Giancarlo Brandimarti, con le sue letture in dialetto sambenedettese. "Questo è un giorno di grande soddisfazione per me – ha commentato Greco – finalmente torniamo a respirare l’aria di casa con un format del tutto rinnovato".