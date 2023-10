Da ex isola ecologica a discarica a cielo aperto

Ormai dovrebbe essere questione di poche settimane per avviare concretamente l’iter necessario alla rimozione della piattaforma ecologica che si trova in fondo a via Valtiberina, a Porto d’Ascoli. La novità delle ultime ore è che la Regione Marche ha ricevuto dal ministero dell’Ambiente, che finanzia l’opera per una somma di 2,4 milioni di euro, la documentazione per la firma della convenzione tra Ministero e Regione, convenzione che prevede come ente attuatore il comune di San Benedetto. Ora la regione Marche, ufficio Ambiente, di cui è assessore Stefano Aguzzi, è a lavoro per predisporre l’accertamento dell’entrata del contributo ministeriale e per predisporre la documentazione da portare in Giunta, che prevede una prima trance del 20% della somma erogata dal Ministero della Transazione Ecologica, necessaria per consentire al Comune di San Benedetto di predisporre una gara d’appalto per affidare la redazione del progetto di rimozione della mega discarica a persone esperte. "Senza la firma della convenzione tra regione e Comune, siamo bloccati, anche se per quanto ci riguarda è tutto pronto – ha affermato l’assessore all’ambiente di San Benedetto Tonino Capriotti –. E’ da mesi che aspettiamo questo passaggio. In comune non abbiamo professionalità per predisporre un piano simile. Quando avremo in mano il progetto, procederemo per step, con l’appalto della ditta che dovrà portare via l’enorme quantità di rifiuti e anche in questo caso sarà la Regione a doverci girare la seconda trance del finanziamento a inizio lavori, e poi un’altra a lavori in corso e un’altra ancora a fine attività. E’ un lavoro lungo e complesso, per questo stiamo facendo pressione sulla Regione Marche".

Si tratta di un ex impianto di stoccaggio per i rifiuti speciali non pericolosi, che fu autorizzato dalla Provincia nel 2004, ma dopo appena 4 anni i forestali rilevarono delle irregolarità che portarono a sanzioni e vicende giudiziarie fino alla chiusura della società Piattaforma Ecologica. Vicenda particolare, complicata, con esiti giudiziari e penali. La situazione è rimasta, così, paralizzata per tutti questi anni. "Per procedere con l’accertamento dell’entrata a copertura della convenzione necessaria per finanziare la piattaforma ecologica, è stato necessario interloquire con il ministero dell’Ambiente per avere i dati mancanti al fine di perfezionare l’atto di accertamento – ha precisato l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi –. Da ultimo l’interlocuzione è stata fatta anche dalla nostra ragioneria. Questa mattina il ministero ha mandato alcuni dati che spero possano essere valutati come sufficienti dalla ragioneria regionale, in modo da procedere a stretto giro con delibera di approvazione dello schema di convenzione e successivamente con la sottoscrizione della convenzione stessa".

Marcello Iezzi