Da Fermo al Terzo Polo, il racconto del viaggio sull’Himalaya

C’è il Polo Nord, c’è quello Sud, e c’è, oggi, il Terzo Polo: quello della catena montuosa dell’ Himalaya. Ne parlerà approfonditamente il nuovo numero della rivista Il Polo edita dall’Istituto Geografico Polare Silvio Zavatti di Fermo, braccio operativo del Museo Polare Zavatti. Quando il periodico, completamente rinnovato, è stato presentato a Fermo, qualche settimana fa, uno dei relatori ha insistito su un aspetto. Ha fatto notare che la rivista attira su Fermo l’attenzione di scienziati, analisti, scrittori, esploratori e fotografi da tutto il mondo. Ma nel contempo irradia da Fermo tutte le conoscenze da loro apportate e documentate. Forza centripeta e forza centrifuga. Nel prossimo numero si potrà fare un viaggio in quella parte del mondo chiamata, come dicevamo, Terzo Polo, specialmente in Nepal. Ci sono due personaggi che consentono di coniugare insieme i Poli diversi. Uno si chiama Silvio Zavatti, forlivese approdato a Civitanova Marche, esploratore, scrittore, colui che ha costruito il Museo Polare oggi accasato a Palazzo Paccaroni di Fermo. Fu lui a raggiungere il grande Nord, conoscere e studiare gli Inuit, difendere gli esquimesi da una sorta di liquidazione da parte di certuni governi. C’è poi Giuseppe Tucci, l’esploratore dell’anima come lo ha definito il gruppo editoriale di Arte Nomade dando alle stampe uno stupendo libro dedicato a questo studioso maceratese sino al 2000 piuttosto ignorato. Se Zavatti si dirigeva dritto al Nord, Tucci si spostava un tantino più ad Est: India, Tibet, Nepal. Terre di cui amava le popolazioni, la cultura, il modo di vivere. Non a caso proprio Tucci fu in pratica una sorta di diplomatico ufficioso, capace di creare ponti tra l’Occidente e l’Oriente. E per questo fece in modo che il premio Nobel indiano Tagore venisse in Italia per due anni consecutivi: 1925-1926. Erano ponti di amicizia, di rapporti, di contaminazioni e di conoscenza reciproca. Alla fine, ponti di pace. Seguendo proprio questa linea di un ponte tra culture diverse, nel prossimo numero de Il Polo, come dicevamo, andrà in scena il Nepal. Lo raccontano in diversi, tra cui il direttore scientifico del Museo Polare: l’antropologo e scrittore Gianluca Frinchillucci, e la guida escursionistica, musicista, cantautore e scrittore Maurizio Serafini. Con loro si entra nelle valli di quelle terre, si raggiunge l’Annapurna, ci si ferma nei villaggi dove le case sono ancora di fango e di paglia. Ma dove però, come scriveva Tucci, il tempo non ha tempo. Ma è più profondo.

Adolfo Leoni