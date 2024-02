Da Fermo alle cento torri. Ecco ’Diamoci un taglio’ con 18 ragazzi speciali

Tra i 122 gruppi mascherati che si sono iscritti all’edizione 2024 del Carnevale di Ascoli ce n’è uno davvero particolare. E’ stato il primo ad iscriversi nella Categoria A (con più di dieci elementi) e per questo ha il numero uno sulla targhetta di riconoscimento. Si chiama ‘Diamoci un taglio perché Sanremo non è San Remo’. I diciotto ‘speciali’ protagonisti fanno parte del ‘Laboratorio Creativo’ di Fermo e sono guidati dal Maestro Patrizio Moscardelli. Nella mascherata ognuno di loro ha realizzato un ‘taglio’ ad una delle vicende della vita che li ha caratterizzati e così le teste delle loro aste rappresentano i vari tagli che avrebbero cambiato la loro esistenza. Un gruppo davvero particolare, insomma, che unisce divertimento e satira, ad un emozionante momento di riflessione. Bravi tutti davvero e in particolare l’artista Patrizio Moscardelli che già lo scorso anno aveva portato i ragazzi al Carnevale di Ascoli, con il gruppo ‘Me so’ rutte li palle’. "I ragazzi sono rimasti così entusiasti della partecipazione dello scorso anno – ha ammesso – che hanno iniziato a preparare la mascherata subito dopo l’estate. Siamo qui per divertirci e portare il nostro contributo al Carnevale di Ascoli".

Valerio Rosa