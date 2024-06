Da Folignano a Rotella: ecco i consiglieri

All’indomani delle elezioni dei sindaci, oltre che ad Ascoli, anche negli altri comuni del Piceno nei quali si è votato, è tempo di fare il punto sui prossimi consigli comunali che, di fatto, sono stati già composti. Ovviamente, per l’ufficialità degli stessi bisognerà attendere che i primi cittadini nominino le rispettive giunte perché, se dei consiglieri dovessero essere ‘promossi’ assessori, a quel punto libererebbero il posto a chi segue, in ordine di preferenze, nella medesima lista.

A Folignano, dove è stato confermato sindaco Matteo Terrani, entrano in otto per quanto riguarda la maggioranza: Angelo Flaiani (recordman di voti, con ben 520), Laura Addis (450), Serena Accorsi (390), Costantino Nepi (287), Massimo Agostini (278), Eleonora Ritrecina (262), Samuele D’Ottavio (258) e Manuel Angelini (258). Al momento restano fuori nomi ‘pesanti’ come il consigliere comunale uscente nonché consigliere provinciale Daniele Tonelli (che ha ottenuto 252 voti), ma con la nomina degli assessori i primi degli esclusi potranno rientrare. Per la minoranza, a Folignano entrano in consiglio il candidato sindaco sconfitto Peppe Paci, Tania Arcangeli (392 preferenze), Fulvio Corradetti (289) e Angelo Casella (206). A Maltignano, invece, dove lo sfidante Claudio Flamini ha battuto il sindaco uscente Armando Falcioni, i consiglieri di maggioranza saranno Lucio Fratini (164 preferenze), Cristian Cinciripini (87), Federica Filiaggi (74), Costantino Bilotta (70), Valentina Di Martino (70), Rosella De Nicolais (54) e Gianluca Mascetti (52). Per la minoranza, oltre ad Armando Falcioni, entrano Monica Mancini Cilla (141) e Fiorella Fanini (98).A Montedinove è stato confermato sindaco, ancora una volta, Antonio Del Duca. Entrano in consiglio comunale Emiliano Ionni (50), Stefano Galli (29), Nicola Trapanese (27), Alberto Antognozzi (25), Renzo Tancredi (16), Ernesto Tilli (12) ed Emanuela Tomassini (11) per la maggioranza, mentre in minoranza l’altro candidato sindaco Pietro Mazzoni, Frida Romanelli (10) e Antonio Cicaniglia (5). A Castignano, essendoci stato solo un candidato sindaco, il riconfermato Fabio Polini, entrano in consiglio tutti i componenti della lista: Sergio Sisti (162), Francesco Tomassini (152), Mario Boccucci (99), Pierluigi Ciabattoni (94), Alessia Martoni (71), Simone Capitani (68), Giovanni Gagliardi (52), Claudio Corradetti (47), Maria Federica Castellano (27) e Vincenzina Colletta (18). Stesso discorso per Rotella, dove Giovanni Borraccini era l’unico in corsa e il consiglio sarà composto da Piero Esposto (83), Corrado Corradetti (64), Francesco Angelini (40), Marco Tirabassi (32), Natalino Lucidi (31), Francesco Simonelli (29), Giada Cicconi (22), Ombretta Paoletti (19), Emanuela Galosi (13) e Davide Vallorani (6).

Matteo Porfiri