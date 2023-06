Da frangiflutti a nursery per pesci

Eleonora Grossi

Trasformare le attuali barriere frangiflutti da semplice protezione dalle mareggiate e habitat per le cozze a veri e propri atolli pronti ad ospitare e proteggere nursery di specie ittiche. È geniale, nella sua semplicità, il progetto presentato dallo studio sambenedettese Bianconi per la zona di mare al largo della costa dell’Adriatico Centrale, dal Chienti al Tronto. In pratica creando delle zone al riparo dalle correnti e piantando le posidonie, piante endemiche del Mediterraneo capaci di creare in poco tempo vere e proprie praterie, si potrebbe restituire al mare un pochino di quello che gli è stato sottratto a causa di pesca intensiva e inquinamento.