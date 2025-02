"Da Funari spietatezza e ferocia". Delitto di Comunanza, le carte choc

"Spietatezza, ferocia, brutalità, violenza inaudita della aggressione, assoluta pretestuosità della versione difensiva". Sono le parole utilizzate dai giudici del tribunale di Riesame di Ancona Paola Moscaroli (presidente), Francesca Pizii (giudice relatore) e Maria Elena Cola, per spiegare perché hanno respinto la richiesta di scarcerazione presentata, attraverso il suo legale, da Claudio Funari, il 42enne rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto per l’aggressione violenta avvenuta a Comunanza il 23 dicembre scorso nella quale è morto Renzo Paradisi (alcuni giorni dopo il fatto) ed è rimasta gravemente ferita la moglie Maria Antonietta Giacomozzi. Funari è accusato di omicidio, tentato incendio, violenza privata e danneggiamento: contestata anche l’aggravante dei futili motivi e della minorata difesa delle vittime. I giudici hanno anche sottolineato la "corretta qualificazione del fatto in omicidio e tentato omicidio aggravati" prospettata dalla Procura di Ascoli e "l’adeguatezza e la proporzionalità della massima misura adottata, la detenzione in carcere, reputandola, anzi, indispensabile". Per il Riesame, il quadro indiziario a carico di Funari è "incontestabile". I giudici hanno ritenuto di dover condividere le ordinanze che sono state impugnate dalla difesa del 42enne sostenuta dall’avvocato Olindo Dionisi. Nel ricorso il penalista aveva sottolineato l’assenza di premeditazione e l’occasionalità del reato. Il penalista aveva chiesto la concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendoli adeguati ad eventuali esigenze cautelari, sottolineando l’incensuratezza e l’occasionalità del reato.

A monte del rancore di Funari nei confronti dei coniugi Paradisi ci sarebbe la loro avversione a che frequentasse una delle loro figlie. La stessa, sentita dai carabinieri, ha specificato che lui avrebbe frainteso i suoi intendimenti sentimentali ma anche che, appreso della volontà di lei di interrompere i rapporti, le aveva detto "di stare attenta" e che le avrebbe rovinato la vita se non lo avesse più frequentato. Queste parole hanno spinto la Procura a contestare a Funari la premeditazione. La difesa aveva prospettato l’ipotesi che Funari avesse agito dopo aver subito a sua volta un’aggressione da parte dei coniugi Paradisi. Il Riesame ha osservato che si tratta di "una versione pretestuosa" giacché le verifiche mediche sul corpo di Funari ha evidenziato "segni lievissimi del tutto compatibili con le azioni di difesa a mani nude delle povere vittime e, certamente, non con segni di un’aggressione feroce come quella descritta da Funari, addirittura con un palo di ferro".

Peppe Ercoli