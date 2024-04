Dà fuoco ai mobili della sua casa

Tardo pomeriggio di domenica movimentato in via Mediterraneo, a Grottammare, alle spalle dell’hotel La Perla Preziosa. Un uomo, con disagi mentali, che dice di aver a che fare con la magia ’nera’, ha appiccato il fuoco a mobili e oggetti della sua abitazione dopo averli infilati in un cassonetto per la raccolta differenziata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ma dieci minuti dopo, mentre stavano rientrando in caserma, sono dovuti tornare sul posto per un successivo incendio e questa volta hanno trovato l’uomo in evidente stato confusionale, ancora con l’accendino in mano. Scattato l’allarme sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che si stanno occupando del caso. L’uomo è stato preso in consegna dal personale della Potes che l’ha accompagnato al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso e poi affidato al personale medico.