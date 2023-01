Da Garzoni a Gentileschi Lezione dell’Archeoclub sulle donne nel mondo dell’arte

Molto partecipato e ricco di spunti l’incontro dal titolo ‘I volti nascosti dell’arte’, primo appuntamento dell’anno organizzato dalla sezione Archeoclub di Montegiorgio. Dopo il saluto del presidente, Francesco Pasquali, si è entrati nel vivo con la lezione tenuta dall’artista montegiorgese Marisa Calisti che ha impreziosito la serata evidenziato gli aspetti artistici e i contesti sociali molto complicati per i tempi in cui vissero tre artiste, donne emancipate nel settore artistico emolto conosciute anche per le loro qualità intellettuali e caratteriali. Le relazioni hanno messo in luce la pittrice Giovanna Garzoni, nata nel 1600 ad Ascoli Piceno da genitori di origine veneta. Era nipote d’arte: i nonni materni, orafi e pittori le impartirono le prime lezioni di disegno. Fu una pioniera e rivoluzionaria per gli standard dell’epoca. Poi è toccato a Sofonisba Anguissola, nata da una famiglia aristocratica di Cremona, non sarà mai pittrice di professione, non ottenendo denaro come ricompensa per i suoi ritratti ed essendo pagata con ricchi doni e vitalizi. Ormai affermata a 26 anni si trasferisce alla corte del re di Spagna Filippo II, dove realizzò numerosi ritratti ufficiali. Infine Artemisia Gentileschi, una delle prime pittrici ad emergere nel mondo dell’arte, che nel 1600 era totalmente monopolizzato dagli uomini.

Alessio Carassai