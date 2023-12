Da Gassmann e Pasotti a Celestini. Grandi nomi al teatro delle Energie

Tre appuntamenti teatrali, date uniche per le Marche, con artisti di livello nazionale, al Delle Energie di Grottammare. Giorgio Pasotti in Racconti disumani, per la regia di Alessandro Gassmann (14 febbraio), Fabrizio Bentivoglio in Lettura clandestina con Ferruccio Spinetti al contrabbasso (15 marzo) e Ascanio Celestini in Rumba (20 aprile) sono i protagonisti degli appuntamenti."Un’idea regalo per Natale – afferma la consigliera Rossella Moscardelli –. Tre spettacoli teatrali con attori di fama nazionale che si esibiranno per la prima volta al Teatro delle Energie, l’occasione giusta per riportare il pubblico nei teatri". Per l’assessore alla cultura Lorenzo Rossi è una scommessa importante per la città e per tutto il territorio costiero del Piceno: portare grandi protagonisti del teatro nazionale, con spettacoli profondi e originali, dopo anni in cui non è stato facile proporre questo genere di offerta. L’idea è di renderli accessibili al più vasto pubblico, con prezzi sostenibili, nell’orizzonte di una proposta di crescita culturale per tutti, con una particolare attenzione ai più giovani".

La rassegna si chiama Scene d’artista: prodotta da comune di Grottammare e Amat, con il contributo di MiC e Regione Marche e la collaborazione di Profili Artistici. I tre spettacoli sono venduti al costo complessivo di 50 euro, che scende a 40 per i giovani sotto ai 30 anni e per i possessori della Marche Cultura Card e della Carta regionale dello studente. Per regalare o regalarsi un abbonamento sono già attive tutte le rivendite del circuito AmatVivaticket e la biglietteria dell’ufficio Cultura di Grottammare il lunedì - venerdì 9.3012.30, martedì e giovedì anche 15.3017.30. Info: 0735.739240), oppure via web su Vivaticket.com. L’acquisto dell’abbonamento speciale under 30 potrà avvenire solo nelle biglietterie fisiche. .

Marcello Iezzi