Due figure che si sovrappongono, due storie che si intrecciano, si inseguono, cavalcano lo spirito del Medioevo e ne diventano protagoniste a fianco dei grandi del tempo. Sono quelle di Guglielmo Divini e di Fra’ Pacifico. Due nomi, due anime che confluiscono in un’unica persona: un frate francescano nato alle pendici del colle San Marco, straordinario cantore tra i primi a utilizzare in forma di poesia la lingua volgare, e quindi ad intraprendere il processo che porterà alla nascita e allo sviluppo della lingua italiana. In una sala della Vittoria della pinacoteca gremita si è svolta domenica la presentazione del volume ’Da Guglielmo a Pacifico – Una vita straordinaria’, curato dall’assessore Donatella Ferretti, che raccoglie opere di autori vari che recentemente si sono dedicati a questo personaggio. Ma chi è il protagonista della storia? Molte fonti concordano sul fatto che questo giovane, nato nel 1158 alle porte di Ascoli, nella frazione di Lisciano, sia stato tra i primissimi a scrivere in versi nell’allora ancora embrionale lingua italiana e che quindi abbia contribuito fortemente al suo sviluppo. Dedicò un primo canto alla visita che Enrico VI e sua moglie Costanza D’Altavilla fecero ad Ascoli nel 1187, al punto che Costanza ne rimase affascinata e lo volle con sé alla corte di Palermo, che poi diventerà anche, se non soprattutto, grazie a Guglielmo, una scuola importantissima per lo sviluppo della futura lingua di Dante. Guglielmo, diventato ormai ‘Re dei versi’, scelse poi di indossare il saio prendendo il nome di Fra’ Pacifico, seguendo San Francesco: sarebbe infatti Fra’ Pacifico il frate ritratto accanto al Santo nell’affresco la Visione dei troni di Giotto, nella basilica di Assisi; ma soprattutto sarebbe Fra’ Pacifico ad aver assistito Francesco nella stesura del Cantico delle creature, considerato da molti la prima opera della letteratura italiana. E di conseguenza, Ascoli avrebbe dato i natali ad un personaggio straordinario. Questa suggestione ha accompagnato nel pomeriggio di domenica 27 aprile la presentazione del volume, al quale hanno partecipato anche il sindaco Fioravanti e il vescovo Palmieri; quest’ultimo ha sottolineato che anche le fonti più strettamente religiose non escludono, e anzi ritengono più che verosimile l’ipotesi che Fra Pacifico e Guglielmo siano la stessa persona.

Ma come mai si sa così poco di questo personaggio? In realtà, a scriverne sono stati diversi autori, da storici del passato come Marcucci e Andreantonelli, ai più recenti Mariolina Massignani, suor Maria Paola Giobbi, Furio Cappelli e Cesare Catà, ma la sua figura è rimasta confinata in ambiti accademici e sconosciuta ai più. Recentemente il lavoro di un semplice cittadino appassionato di storia, Luigi Cantalamessa (padre dello scrivente), ha contribuito a riaccendere i fari su questo personaggio, attirando l’attenzione dell’assessore Ferretti, che ha avuto il merito di intuire l’importanza del personaggio e, nell’ambito dell’associazione Civiltà Picena, di intraprendere il progetto editoriale presentato domenica, in un pomeriggio culturale che ha visto anche l’intervento di Stefano Papetti, la lettura di brani da parte di Francesco Eleuteri e gli intermezzi musicali di Valentina Corradetti e Massimiliano Caporale, oltre che dell’editore Domenico Capponi e dell’autore della copertina Gabriele Viviani.

Domenico Cantalamessa