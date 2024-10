Da Halloween alla festa di Natale. Ecco tutti gli eventi in programma

Il comune di Grottammare ha varato il nutrito programma di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento per la stagione autunno-inverno. Il cartellone s’inaugura sabato prossimo con il concerto di Alberto Bertoli al Teatro delle Energie. Seguirà l’appuntamento musicale con Niccolò Fabi il 25 novembre con il suo ’Discoverland’ (prevendite in corso su Vivaticket). Halloween non passerà inosservato: con ’A Wild Halloween’ e promette un pomeriggio da brividi in piazza Fazzini con esibizioni di magia e giochi per bambini (31 ottobre, dalle ore 16). Spettacolo e intrattenimento proseguiranno al Teatro delle Energie con ’Grottammare Dance’, dov’è prevista la partecipazione di Luisa Corna (9 novembre). Le rassegne culturali che si svolgeranno presso l’Ospitale del paese alto, accompagneranno il pubblico per diversi mesi con gli incontri letterari di ’Librarsi’ (dal 27 ottobre, a cura dell’associazione Lido degli Aranci) e gli approfondimenti proposti dagli studiosi de ’I conti con la storia’ (dal 17 novembre). Lunga anche la programmazione del Teatro delle Energie che si dividerà tra le stagioni ’Energie Vive’ (8 date, dal 23 novembre fino al 12 aprile) e ’Scene d’Artista’ (dal 2025).

Una Festa di Natale in piazza Fazzini aprirà l’8 dicembre il periodo natalizio, durante il quale tornerà al Palaspiaggia Ischia il tradizionale presepe statico marinaro (dal 12 dicembre), mentre il cartellone degli eventi includerà canti in piazza Carducci, spettacoli per famiglie per la nuova edizione di Natale al Teatro (1,15 e 26 dicembre), il Gran Concerto di Natale del 26 dicembre, le rappresentazioni del Presepe vivente (26 dicembre, 1 e 6 gennaio), per concludere con le Befane il 5 gennaio (Piazza San Pio V). La stagione grottammarese proseguirà nel 2025 con gli appuntamenti cinematografici della XXX stagione culturale dell’associazione Blow Up e il Carnevale dei Bambini a fine febbraio. "Un fitto calendario di eventi, tutti di pari importanza, pensati per soddisfare esigenze di pubblico diverse – dichiarano l’assessore Lorenzo Rossi e la consigliera Rossella Moscardelli –. Nel calendario si alternano spettacolo, approfondimento culturale e arte, contribuendo a rendere Grottammare una città che vive la sua dimensione culturale non solo d’estate".

Marcello Iezzi