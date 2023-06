Da ’Il Volo’ alla Milanesiana L’estate sotto le 100 torri

Ottantacinque eventi spalmati su cinque mesi, da giugno a ottobre. Tantissimi gli appuntamenti del cartellone ‘Estate sotto le stelle’ allestito dal Comune e presentato ieri mattina dal sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e dall’assessore Monia Vallesi. Appuntamenti che spaziano dalla musica all’enogastronomia, dalle notti bianche ai festival, fino a quelli che tradizionalmente caratterizzano la bella stagione ascolana come la Quintana. Dopo il successo di pubblico registrato domenica durante la presenza in città degli attori di ‘Mare Fuori’, diversi altri saranno i momenti di sicuro richiamo dell’estate: dalla Milanesiana in programma dal 27 al 30 giugno, al concerto de ‘Il Volo’ del 21 luglio, fino alle due edizioni della Quintana dell’8 luglio e del 6 agosto, all’ ‘Ascoli summer festival’ dall’11 al 13 agosto, ad ‘Ascoliva’ dal 10 al 21 agosto e alla notte bianca del 10 agosto in centro storico. Per quanto riguarda ‘La Milanesiana’, saranno quattro giorni con grandi protagonisti del mondo del teatro, della musica e dell’arte: Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Elio (leader del gruppo Elio e le storie tese), Vittorio Sgarbi, Ninni Bruschetta e Viola Graziosi. Nell’occasione verrà inaugurata la mostra ‘Dyalma Stultus. Opere della Fondazione Cavallini Sgarbi’ a cura di Sgarbi. I biglietti per ‘La Milanesiana’ sono prenotabili sul circuito online vivaticket e alla biglietteria in piazza del Popolo (0736298770).

Per quanto riguarda, invece, il concerto de ‘Il Volo’ in piazza del Popolo, i biglietti potranno essere ritirati gratuitamente alla biglietteria dal 20 giugno, sono riservati ai residenti di Ascoli e provincia, ogni persona può ritirarne al massimo 2 che saranno nominativi. Ancora musica, ma per i più giovani, dall’11 al 13 agosto, allo ‘Squarcia’, con l’ ‘Ascoli summer festival’ il cui cartellone di questa edizione prevede la presenza, rispettivamente, di Ernia, Bresh e Tedua. Dal 10 al 21 agosto, invece, in piazza Arringo torna ‘Ascoliva’, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. Sempre il 10 agosto, il centro storico farà da cornice alla notte bianca ‘La notte, il circo e la luna’. Altro appuntamento importante dell’estate ascolana è sicuramente la rassegna ‘Tau-Teatri antichi uniti’con spettacoli al teatro romano (venerdì si conosceranno i titoli). Lorenza Cappelli