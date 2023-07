Dà in escandescenze, bloccato col taser

Mattina movimentata nella zona portuale di San Benedetto, dove due minorenni allontanatisi da un centro di accoglienza del Fermano si erano sistemati all’interno di un natante e non avevano intenzione di sloggiare. I giovani, entrambi stranieri, da Fermo avevano raggiunto San Benedetto e avevano trovato sistemazione all’interno di una barca in manutenzione, in uno dei cantieri navali. Quando il titolare della ditta li ha scoperti e cercato di farli allontanare, i ragazzi si sono rifiutati ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri di San Benedetto, che hanno dovuto lavorare per convincerli a lasciare il cantiere. Entrambi sono stati portati nella caserma di San Benedetto, dove uno dei due ha iniziato a dare in escandescenze e per poterlo fermare i militari dell’Arma hanno dovuto far uso del taser. Sono stati momenti di tensione, poiché subito dopo l’impiego dell’arma elettrica si è reso necessario l’intervento del personale sanitario per eseguire l’elettrocardiogramma al fine di valutare le condizioni del paziente. In serata i ragazzi erano ancora nella stazione dei carabinieri, in attesa di essere destinati a una struttura per minorenni.