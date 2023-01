Da Ischia-Ascolani al sottopasso: la città del futuro

Progetti per opere che hanno un valore di circa 8 milioni di euro sono pronti nei cassetti degli uffici tecnici del comune di Grottammare. Il progetto più ambizioso è quello che riguarda il quartiere Ischia-Ascolani per un valore di 5,5 milioni di euro per 7 punti strategici, compreso il sottopasso ferroviario di via Dante Alighieri, un’opera che prevede la realizzazione di due corsie senza toccare le colonne centrali. Un altro progetto di notevole valenza turistica, in aggiunta al nuovo lungomare, dal valore 1.170.000 euro, riguarda la realizzazione della Rotonda sul mare. Vi è poi il progetto per la valorizzazione del bosco di via Cagliata con il suo parco, del costo previsto di 600 mila euro. Altro intervento rilevante è quello che riguarda la manutenzione del ponte Tesino sul lungomare, per 857 mila euro e infine 50 mila euro per la messa in sicurezza del fosso S. Biagio.