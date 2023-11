Da Koko beach ancora in spiaggia

La stagione balneare è chiusa, ma non a Cupra Marittima, dove Umberto Splendiani, nel suo chalet Koko Beach, continua a lavorare con ritmi estivi. Ieri 100 persone a pranzo nel ristorante dello chalet e i 10 ombrelloni con 20 lettini tutti occupati da turisti tedeschi, inglesi, olandesi e svizzeri, molti sono proprietari di appartamenti estivi ed altri sono ospiti di B&B e appartamenti in affitto. "Anche con il vento che c’era venerdì, i turisti stranieri sono venuti ed hanno fatto il bagno – spiega Umberto Splendiani, titolare del Koko beach – Qui la stagione va ad oltranza. L’anno scorso abbiamo chiuso a metà ottobre, quest’anno, se il mare non ci penalizza più di tanto, vorrei andare avanti ancora per un po’. Noi siamo qui per lavorare, ma anche per offrire un servizio a chi sceglie di venire a curarsi a Cupra Marittima facendo Elioterapia e bagni nell’acqua salata del mare". Un modo diverso di interpretare l’attività di concessionario di spiaggia.