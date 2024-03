Da Lisciano al centro, quanti casi. Uno slalom tra le buche in strada

Dopo i parcheggi mancanti e lo ‘slalom cantieri’, è arrivato il turno di buche e strade interrotte. La revisione del Codice della strada sta dando adito a critiche e lamentele, e così l’attenzione degli ascolani si è posata anche sulla situazione attuale del manto stradale. "Purtroppo in città – ci fa sapere un cittadino – ci sono zone davvero poco curate, in cui la manutenzione è pari a zero. Spesso si tratta di zone sensibili, ad esempio le aree nella vicinanza delle scuole, dove invece tutto dovrebbe essere ben tenuto". Non è raro, infatti, percorrendo le strade più trafficate della città, sentirsi quasi sulle giostre per via dei numerosi salti e tremolii dovuti ad un asfalto poco integro. A partire dalla voragine che ha divorato metà della carreggiata lungo la strada provinciale Lisciano, che si incontra dopo pochi minuti di auto dall’incrocio con la strada provinciale 76 Colle San Marco. La frana, segnalata da opportuni cartelli alla luce del sole, diventa sicuramente più pericolosa di notte, vista la mancanza di un’illuminazione adeguata. Ma di casi simili, anche se meno estremi rispetto al primo esempio, la città è costellata. Si potrebbe osservare il curioso caso di via Cola d’Amatrice, dove la carreggiata è sgretolata, oltre che limitata da una pista ciclabile ‘fantasma’, parcheggi ingombranti, svincoli necessari per arrivare alle case sulla sinistra e un’uscita scolastica sulla destra. Oppure, si può prendere in analisi la zona dello stadio, dove i lavori alla struttura continuano imperterriti ormai dal lontano 2020, mentre le strade che lo circondano sembrano invece molto meno considerate. Buche, asfalto sgretolato e continui cambi nella viabilità rendono infatti la percorrenza sicuramente poco dolce e lineare. Se invece, partendo proprio dallo stadio, si decide di percorrere la circonvallazione nord in direzione Porta Romana, allora è possibile accorgersi di un manto stradale tutt’altro che asfaltato, reduce da vicini lavori edilizi, e un segnale di pericolo caduta massi corredato da un limite di velocità fissato a 50 km all’ora, posti sulla carreggiata per evitare situazioni spiacevoli in prossimità di una rete paramassi visibilmente non integra.

Ma certo non finisce qui: sul lato opposto della città, infatti, a ridosso del fiume, il panoramico lungo Castellano Sisto V rappresenta un altro ottimo esempio di manto stradale non lineare. A parte i frequentissimi cantieri che rendono già complessa la percorrenza, proprio in procinto di una delle sedi della scuola secondaria Massimo D’Azeglio, la strada alterna dossi artificiali, buche, frammenti di pietre e radici di piante da far sembrare il tragitto quasi una corsa ad ostacoli. E così, ci siamo avvicinati al centro storico, teatro in questi mesi di documentari e riprese televisive che hanno immortalato la bellezza delle piazze, la maestosità dei palazzi storici, il candore del travertino. Ebbene, in questa immagine idilliaca, basta abbassare lo sguardo per notare una situazione tutt’altro che paradisiaca: i sampietrini che compongono la maggior parte delle rue interne, infatti, non di rado lasciano il posto a sabbia, fango o acqua piovana che trova nelle numerose buche e nei rattoppi di asfalto luoghi di accumulo perfetto. Clamoroso, ormai, il caso di piazza Arringo, con la pavimentazione al limite.

Ottavia Firmani