Da Loreto a Tolentino, legame con le Marche: "Con Prevost una chiesa dell’accoglienza"

Nel Piceno non c’è mai stato. Ma Papa Leone XIV ha un rapporto molto stretto con le Marche e chissà che, prima o poi, Robert Francis Prevost non torni nelle vesti di Santo Padre. Nel 2023, ad esempio, era ancora vescovo e partecipò alla festa per San Nicola a Tolentino. Nel dicembre dello stesso anno, poi, celebrò la messa a Loreto in onore della Beata Vergine Maria. La sua elezione, dunque, è stata accolto con entusiasmo anche nell’ascolano.

"In un momento storico così delicato, Papa Leone XIV ci invita a costruire insieme ponti di solidarietà e amore, unendo i cuori e le menti per il bene di tutti – commenta il senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post sisma, che lo ha conosciuto –. Figlio spirituale di Sant’Agostino, ha scelto un nome che richiama una Chiesa capace di guidare e sostenere ogni individuo, non solo nella vita spirituale, ma anche in quella sociale. La sua missione di ricostruzione va oltre la terra: riguarda la ricostruzione dei cuori, la forza di rialzarsi e la speranza in un futuro migliore. Un esempio concreto di questa missione è la rinascita delle terre e delle anime del centro Italia, segnate dal sisma del 2016. Ho avuto il privilegio di essere presente lo scorso anno, durante la commemorazione di Santa Rita. In quella occasione, il Papa, allora cardinale, ha presieduto un solenne pontificale a Cascia, celebrando la figura della religiosa agostiniana come ‘modello di carità’ e ‘mediatrice per la riconciliazione e la pace’. Sua Santità Leone XIV conosce bene anche un’altra città del cratere come Tolentino, dove visse l’agostiniano San Nicola. Durante la messa che ha celebrato nel 2023, ha sottolineato l’importanza della Chiesa come luogo di accoglienza, accompagnamento, perdono e comunione, richiamandosi agli insegnamenti di Papa Francesco sulla misericordia e sul perdono. Spero che il suo pontificato – conclude Castelli – illumini il cammino di tutti, portando pace, amore e ricostruzione nei cuori di ciascuno".

A salutare il nuovo Pontefice anche il sindaco Marco Fioravanti. "Che Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, possa guidare ciascuno di noi in un cammino di fede e speranza – l’augurio del primo cittadino –. E che il suo esempio possa ispirarci a vivere con maggior amore, giustizia e tolleranza".

