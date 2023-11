Da Marco Ghezzi ad Andrea Santarelli. Tutto pronto per ’Llegrotte’s Talent’

Si scaldano i motori per l’attesa serata ’Llegrotte’s Talent’ promossa dall’associazione Lido degli Aranci, in programma alle 21,15 del 18 di novembre. Ingresso 10 euro, info al 335.6234568 e sui canali social ufficiali. Saliranno sul palco artisti locali con la passione per la musica, ma di fatto tutti professionisti in altri settori. Marco Ghezzi, tastiere e voce, laureato in pianoforte e in jazz, concertista di jazz e blues, oggi docente di scuola secondaria. Andrea Santarelli, chitarra e voce, di professione dottore specialista in cardiologia, direttore dell’unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Pierfrancesco Ciaralli, percussionista di professione imprenditore; Natale Santori ’Toro’, laureato in Scienze motorie e preparatore atletico FIR, impegnato a 360° nello sport con diversi attestati professionali; Natalino Mori, percussionista, di professione imprenditore e Francesco Liberi, tecnico del suono, anche lui imprenditore.