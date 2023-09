Da martedì torna il gruppo di lettura

Riparte martedì, alle 18.30, il gruppo di lettura della libreria Rinascita di Ascoli. L’iniziativa prevede degli incontri mensili in cui tutti gli amanti del mondo della letteratura si possono riunire per discutere e condividere impressioni e pensieri intorno a uno o più libri. Il percorso della prossima stagione è dedicato alla narrativa contemporanea, capace di raccontare paesi e culture lontane. Il primo incontro verterà intorno a due libri che offrono prospettive inaspettate su due mondi quanto mai distanti eppure centrali: ‘Non dite che non abbiamo niente’ di Madeleine Thien e ‘Omenana, racconti fantastici dal continente africano’ (Produzioni Nero). Il primo è una riflessione sulla Cina negli anni della rivoluzione maoista e della vita difficile di chi ha abbandonato il Paese natale per cercare fortuna e sicurezza in Occidente. Il secondo è un viaggio nella letteratura fantastica e fantascientifica africana. Per iscriversi al gruppo inviare una mail a [email protected].