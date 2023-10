Da mattatoio a casa della musica. Assegnati i lavori per il restyling

A Ripatransone iniziano a concretizzarsi i lavori del finanziamento Pnrr - Bando Borghi - linea B, che ha visto il comune assegnatario di 1.600.000,00 euro. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha assegnato alla ditta Zuccarini Franco, per un importo complessivo di 177.000,00 euro circa, i lavori di ristrutturazione dell’ex mattatoio comunale che ospiterà la Casa della Musica. L’intervento consiste nella realizzazione di una sala espositiva di strumenti e cimeli del Corpo Bandistico "Città di Ripatransone" con annesse sale prove per la Banda cittadina e la Corale "Madonna di San Giovanni". La metà della soma ricevuta dal PNRR sarà impiegata per interventi strutturali – specifica il sindaco Alessandro Lucciarini - Oltre al mattatoio, procederemo al completamento delle stanze, allo stato grezzo, che sono ubicate sopra la sala Condivi all’interno del Palazzo del Podestà e poi al rifacimento e riorganizzazione degli spazi per la piazza Donna Bianca De Tharolis. L’altra metà dei fondi sono destinati ad attività volte alla cultura ed al sociale che saranno svolte dalle Associazioni ripane e da altre Associazioni che operano nei due settori provenienti anche da fuori regione e che hanno risposto al bando". Tra le associazioni figurano il gruppo teatrale Settemmezzo e la Banda cittadina. Va aggiunto che per quanto riguarda il progetto delle sale nel Palazzo del Podestà e quello della piazza cittadina, sono all’esame della Soprintendenza in attesa di approvazione. A seguire ci sarà la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. "Ringrazio per l’impegno e il raggiungimento di questo primo obiettivo il personale degli uffici comunali, il presidente del Consiglio Comunale Stefano Fraticelli, con delega all’attuazione del PNNR ed il Consigliere Alessandro Ricci con delega ai Lavori Pubblici" ha concluso Lucciarini.

