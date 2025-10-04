Da mattatoio ad alloggi popolari. La palazzina pronta entro l’anno

Verrà inaugurata quasi certamente entro l’anno, la palazzina popolare che sorgerà sulle ceneri dell’ex mattatoio e che doterà il comune di 14 nuovi alloggi a favore dei meno abbienti: questa, almeno, è la voce che trapela dal civico 124 di Viale De Gasperi, dove i tecnici avrebbero effettuato un recente sopralluogo nell’edificio, in cui i lavori strutturali sono stati ultimati a fine aprile. Per l’inaugurazione mancano solo alcuni dettagli interni e gli ultimi passaggi burocratici con l’Erap.

L’operazione di via Manara affonda le radici nel decennio scorso: nello specifico nel 2016, quando l’ex vertice amministrativo dell’ente rivierasco approvava l’inserimento dell’immobile nell’accordo fra comune, Erap e regione valido per il Piano di riqualificazione urbana (Pruacs) ‘Albula-via Manara-Paese Alto’. Il Piano inizialmente non prevedeva lavori su quella struttura, ma su un edificio di via Tonale, successivamente ritenuto non idoneo ai fini dell’iniziativa. Il cambio con l’ex mattatoio, quindi, veniva stabilito durante il secondo mandato Gaspari e nel 2017, viste le condizioni di fatiscenza dell’immobile, si decideva di ristrutturarlo, per un investimento complessivo di 1.850.000 euro.

L’ex mattatoio quindi veniva completamente demolito nel 2022. Dopo aver riportato l’area al livello del piano di posa delle fondazioni, con i canali e le vasche dell’ex-mattatoio di nuovo visibili, la ditta avrebbe realizzato le fondamenta per costruire una palazzina del tutto nuova. La deadline per chiudere la pratica è idealmente fissata a fine 2025, anche se il ‘varo’ potrebbe slittare all’inizio del nuovo anno.

Peraltro quella di via Manara non è l’unica soluzione abitativa popolare individuata al Paese Alto. Comune ed Erap, infatti, stanno portando avanti anche un’altra importante iniziativa in via Mameli, dove l’ex casa parcheggio diventerà sede per nuovi 19 appartamenti. In questo caso sarà necessario investire una somma vicina a 3 milioni, ma il percorso da seguire è già stato tracciato. Attualmente il municipio sambenedettese disporrebbe di circa 980mila euro, provenienti da una transazione stragiudiziale (480mila), da economie di altri Pruacs (200mila) e dal Piano di riqualificazione che coinvolge via Mameli (300mila). I restanti due milioni. Intanto, per ottenere i restanti due terzi delle risorse, si è valutato di accedere a un contributo a fondo perduto, che la società Gse (Gestore dei servizi energetici) mette a disposizione mette a disposizione delle ditte che per l’efficientamento energetico degli edifici, fino al 65% della spesa totale.

