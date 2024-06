Da Montanini a Fabio Celenza

La Terrazza sul mare tornerà ad ospitare il Festival nazionale dell’umorismo Cabaret, amoremio! nei giorni 2 e 3 agosto e da lunedì sarà possibile acquistare l’abbonamento per le due serate, 35 euro primo settore, 30 secondo settore. I biglietti singoli, 22 euro primo settore, 18 per il secondo settore, saranno in vendita da lunedì 8 luglio. Alla biglietteria dell’ufficio Cultura l’acquisto non prevede maggiorazioni, applicate nel circuito Amat/Vivaticket. Sarà un’edizione nuova che annovera la partecipazione di artisti che hanno già calcato la scena di Cabaret, amoremio! come Giovanni Cacioppo, Francesco De Carlo e Giorgio Montanini, il premio alla carriera Arancia d’oro è destinato a Maccio Capatonda, del cast: Chiara Becchimanzi, Daniele Fabbri, Fabio Celenza (foto), Federico Sanfrancesco, Flavio Oreglio, Francesco Arienzo, Martina Catuzzi. Conduce Arianna Portelli Safonov.