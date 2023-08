Da Montegallo a Patrignone: le castellane

Si completa il quadro delle quindici castellane che impreziosiranno il corteo della Quintana di domenica prossima. Montegallo, infatti, ha scelto la 39enne Stefania Carboni, mamma a tempo pieno di quattro figli: Marianna di tredici anni, Edoardo di undici, Davide di nove e Matteo di sei anni. "È la prima volta che partecipo come figurante alla quintana – racconta Stefania –. Quando il sindaco mi ha chiamato mi è preso un colpo, perchè generalmente non amo stare sotto i riflettori. Poi, spinta da mio marito e vedendo i miei figli così emozionati per questa cosa, ho accettato". Il castello di Porchia, invece, ha scelto Daniela Speca, che già in passato aveva ricoperto il ruolo della castellana, sia nel 2015 che nel 2019. Assessore comunale a Montalto, per la 38enne l’emozione sarà comunque sempre la stessa. Il castello di Patrignone, infine, ha scelto la 46enne Merita Gjeli, di origini albanesi ma residente in paese da 25 anni. Rita, come la chiamano tutti, ha due figlie: Paola di 24 anni e Gersa di 20. La castellana lavora come cuoca al ristorante ‘Verde Quiete’. m.p.