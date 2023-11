Da Monteprandone a Grottammare. Progetto per aiutare i più bisognosi

Prende corpo il progetto ’Zero Spreco’, che consiste nel recupero e distribuzione di generi alimentari da negozi, ristoranti, supermercati, da destinare alle famiglie del territorio. Il comune di Monteprandone, capofila, con un finanziamento di 48 mila euro ha acquistato, e attende la consegna, di un furgone refrigerato per il ritiro e la distribuzione dei generi alimentari alle persone che ne hanno bisogno. Si tratta di un progetto a largo raggio che coinvolge più comuni, Associazioni e Parrocchie. Oltre al comune di Monteprandone, hanno aderito i comuni di Grottammare, Ripatransone e Monsampolo del Tronto, enti del terzo settore come ’I Care’ di Grottammare, ’Kairos’ di Monsampolo, ’Centopercento’ di Monteprandone, le Caritas unità pastorali di Centobuchi: la Parrocchia Regina Pacis e Parrocchia Sacro Cuore. Il progetto del comune di Monteprandone è destinato a portare vantaggi anche ai territori dei comuni limitrofi con l’incremento dell’attività di intercettazione dei beni da sottrarre al conferimento come rifiuto, soprattutto prodotti vicini alla scadenza, cibi preparati cotti rimasti invenduti nei banconi di supermercati, pane del giorno prima, verdura e frutta che rischiano di rovinarsi. Tutti generi alimentari buoni che andranno a finire sulle tavole delle famiglie bisognose.

Oltre a dotarsi di un furgone adatto al trasporto delle derrate alimentari da distribuire, il progetto prevede anche la creazione di momenti di formazione condivisa per facilitare l’implementazione di buone prassi per la corretta conservazione degli alimenti e la tutela del consumatore. Altro aspetto è la creazione di una rete solidale tra gli enti del terzo settore e di una rete tra tutti i soggetti attuatori (Comuni e Associazioni Odv); il centro di somministrazione delle mense scolastiche; esercizi commerciali aderenti alla ’Centopercento’ di Centobuchi.

Marcello Iezzi