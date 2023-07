Da Monterocco al camposcuola Nuovo look per gli impianti sportivi

Sei importanti interventi per potenziare le strutture sportive della città. Sono entrati nel vivo i lavori per il rifacimento del terreno del campo comunale di Monterocco che si prepara ad un’importante opera di restyling: costo previsto 70mila euro. Il nuovo terreno sarà riconsegnato entro i primi di settembre per ospitare le attività e i campionati delle società sportive ascolane. Qui poi si interverrà successivamente, con una cifra di 423mila euro, per consentire la realizzazione del nuovo cordolo di contenimento del lato sud dell’impianto sportivo. In secondo luogo sono stati avviati anche i lavori programmati al campo scuola dove si procederà alla realizzazione di una nuova pista di atletica, lavori stimati per 600mila euro circa. Dopo decenni anche il tracciato di atletica, spesso riadattato con opere di retopping, potrà tornare a splendere ospitando gare di livello nazionale. La Cittadella dello Sport inoltre verrà potenziata con il nuovo Palavolley previsto all’inizio di via De Dominicis, angolo con via III Ottobre. Sono già iniziati i primi scavi previsti per effettuare i consueti sondaggi al terreno sul quale sarà eretta la nuova struttura. Entro 15 giorni è previsto l’avvio dei lavori stimati per 900mila euro. "Siamo veramente orgogliosi della vasta serie di interventi che consentiranno di vedere rinnovate le strutture sportive della città – commenta Nico Stallone, assessore allo sport – alle quali si aggiungeranno i nuovi impianti. Dopo ben 35 anni rimettere a nuovo la pista di atletica permetterà all’Asa di portare alto ancora il nome di Ascoli con i brillanti risultati che continuano a conseguire".

Il quarto intervento in programma sarà la realizzazione del nuovo velodromo di Campolungo, mentre il quinto sarà proprio quello legato alla preparazione allo Squarcia per ospitare il primo concorso ippico della città. "Il nuovo velodromo sarà una vera chicca – prosegue –. Avremo la struttura più grande del centro Italia e la stessa nazionale ci ha confermato la sua presenza alla cerimonia di inaugurazione. Subito dopo la Quintana di agosto ci sarà l’adeguamento dello Squarcia per il primo concorso ippico Città di Ascoli di salto ad ostacoli a 6 stelle che costituirà la seconda competizione della Fise più importante dopo la famosa Piazza di Siena. Quei giorni di settembre saranno importanti anche perché riproporremo dopo vari anni le Ascolimpiadi e Ascoparalimpiadi. Sarà a tutti gli effetti una festa dello sport per tutti". Infine nelle prossime settimane anche il Del Duca vedrà erette le nuove torri faro e il rifacimento completo del terreno di gara. I costi delle opere saranno affrontati dall’Ascoli Calcio ma poi scomputati dalla nuova convenzione firmata con il Comune.

Massimiliano Mariotti