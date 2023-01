Da Monticelli a piazza del Popolo conto alla rovescia per la vecchina

Grande festa dell’Epifania a Monticelli il 6 gennaio. Dopo aver reso omaggio al Bambino Gesù, i Re Magi, a cavallo di splendidi destrieri, nel pomeriggio di domani, alle 16.30, si recheranno nel piazzale della parrocchia dei Santi Simone e Giuda per portare doni (non oro, incenso e mirra ma giocattoli e dolci) ai bambini del quartiere di Monticelli e Brecciarolo nati tra il 2014 ed il 2020.

Insieme a loro ci saranno anche i bimbi ucraini ospitati nelle strutture di accoglienza della Diocesi di Ascoli e quelli assistiti dalla Caritas, oltre a quelli delle comunità straniere presenti nel territorio diocesano. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Gruppo Gabrielli, la Caritas diocesana e il Servizio diocesano migranti, il Polo Accoglienza e Solidarietà (Pas), i militari del 235esimo battaglione Piceno, il Bazar dell’assassino e il Centro

ippico Piceno. Per l’occasione, gli scout e i gruppi giovanili della parrocchia animeranno la festa con giochi, canti e scenette.

Al termine, alle 18.30, nella chiesa dei Santi Simone e Giuda, il vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri, celebrerà la Santa messa nella solennità dell’Epifania durante la quale tutti i bambini della parrocchia depositeranno ai piedi del Bambino Gesù i salvadanai in cui hanno messo dei risparmi a favore dei piccoli più poveri per la giornata dell’infanzia missionaria.

La Santa messa sarà trasmessa sul canale youtube di Radio Ascoli Tv e sulla pagina facebook della Diocesi di Ascoli.

La festività dell’Epifania è stata sempre celebrata in grande nel quartiere di Monticelli, il più popoloso di Ascoli e dove abitano tantissimi bambini. Sempre domani, ma alle 11 in piazza del Popolo, i più piccoli e le loro famiglie aspetteranno l’arrivo delle befane

volanti che come tradizione si caleranno da palazzo dei Capitani per raggiungerli e consegnare loro piccoli doni in dolciumi.

l. c.