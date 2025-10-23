Da museo del calcio a centro educativo e civico

Non solo museo del calcio ma anche educazione e didattica. La lunghissima pausa dei lavori al Ballarin (fermi da dicembre) ha portato anche a questo cambio di filosofia. E proprio questi sono giorni importanti per lo storico stadio cittadino ormai in fase di radicale trasformazione. Il cantiere, sospeso da dieci mesi, attende l’esito di un confronto tecnico che potrebbe segnare la ripartenza dei lavori entro poche settimane. In questi mesi, però, l’amministrazione comunale ha continuato a lavorare sul progetto, introducendo modifiche sostanziali e ampliando la visione iniziale dell’intervento. Le principali variazioni riguardano l’estensione delle strutture chiuse previste nel piano originario, già parzialmente realizzate. L’obiettivo è creare spazi più ampi e multifunzionali che possano ospitare non solo il museo della Sambenedettese, ma anche ambienti dedicati alla didattica e alla formazione. Una scelta che mira a rendere il nuovo Ballarin un luogo vivo, capace di coniugare memoria sportiva e funzioni sociali. Tra le finalità emerse c’è quella di costruire un punto di riferimento per scuole e attività educative, integrando laboratori e spazi per incontri culturali. Il progetto, firmato dall’architetto Guido Canali, si arricchisce così di una dimensione più ampia, che supera la semplice riqualificazione urbana per diventare un polo di partecipazione civica e conoscenza.

Parallelamente, il Comune ha avviato uno studio sulla sostenibilità gestionale dell’area, con l’intento di garantire al futuro parco un’autonomia economica. Si lavora per individuare soluzioni che consentano alla struttura di mantenersi da sé, attraverso iniziative e attività compatibili con la vocazione pubblica del luogo. Un aspetto ritenuto cruciale per assicurare continuità e vitalità al progetto nel lungo periodo. In attesa della ripresa del cantiere, resta aperto il confronto con la Soprintendenza, che nei mesi scorsi aveva formulato alcune osservazioni. Tra le più rilevanti, la richiesta di rivedere la scelta dei cipressi nell’area d’ingresso, ritenuti non in linea con il contesto paesaggistico. Le parti stanno ora lavorando per arrivare a una sintesi condivisa che permetta di superare le criticità emerse. Secondo quanto trapela, l’incontro tra Canali e la Soprintendenza dovrebbe tenersi entro la fine di ottobre. Si tratta di un passaggio decisivo per definire le modifiche e consentire la ripartenza dei lavori, auspicata già per i primi giorni di novembre. L’amministrazione si mostra fiduciosa e considera questa fase come il preludio a una ripresa concreta del progetto.

Emidio Lattanzi