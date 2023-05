Da Mussolini alla Marcia su Roma, c’è la rassegna ’I conti con la storia’

Termina oggi, con un doppio appuntamento, la rassegna di approfondimento "I conti con la storia". Per l’incontro di apertura intitolato "Il duce e la violenza del regime fascista", alle ore 18, il curatore e storico Costantino Di Sante dialogherà con David Bidussa, curatore della raccolta su Benito Mussolini "Scritti e discorsi. 1904-1945". La seconda parte dell’appuntamento si svolgerà in serata, alle 21.15, con la proiezione del film di Mark Cousins "Marcia su Roma". Entrambi gli incontri si terranno nella sala multimediale de L’Ospitale. Ingresso gratuito. "I conti con la storia" è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Blow Up e libreria Nave Cervo. L’incontro di oggi chiude la seconda edizione della rassegna di storia contemporanea, nata per riflettere sul passato recente e cercare le risposte per comprendere gli accadimenti del presente, con il contributo di storici, scrittori e registi.