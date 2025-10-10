Da oggi a domenica relax e cultura con ’Ottobre lento’

Da oggi a domenica a Grottammare si svolgerà l’evento ‘Ottobre Lento’. E’ organizzato dall’associazione Marasma, con il patrocinio del comune di Grottammare. Tre giorni per celebrare il mese che accoglie l’autunno, per rallentare il passo e (ri)scoprire insieme il piacere delle cose semplici ma fatte con cura. Durante l’evento ci sarà musica dal vivo e dj set, incontri e talk, buon cibo e vino, oltre che cocktail, workshop creativi, mercatini dedicati e occasioni per andare anche alla scoperta di zone inesplorate con una passeggiata nella natura.

Oggi all’Ospitale, Grottammare alta, aperitivo di benvenuto offerto da Marasma per raccontare l’evento. Domani, dalle 15, nello spazio retrostante la Cantina di sant’Agostino, Mercatino vintage per riscoprire il piacere delle cose fatte a mano e apertura area food & drink. Alle ore 18 Stefano Solventi, giornalista e critico musicale, presenterà il suo libro tra ironia e un pizzico di nostalgia ‘Lo sguardo di Vic. Il mondo prima e dopo il walkman’, alle 21.30, concerto live dei pesaresi Cinema Odio, alle 23 nella Vineria del Borgo, Sbiesse del collettivo Lost Frequenzy chiuderà la serata.

Domenica si conclude in bellezza con il pranzo nella Cantina e si prosegue poi alle 15 con l’appuntamento ’Cultura lenta. Ritorno e cura della cultura di provincia’ e poi dj set.

m. i.