Da Olly a Rocco Hunt: un’edizione da ricordare

Quest’anno ha vinto l’amato Olly ma la nostra classe ha deciso di parlare della canzone di Rocco Hunt, l’autobiografica: ‘Mille volte ancora’. Non fatevi ingannare dal ritmo, questa canzone dice qualcosa: è una denuncia sociale a tutti gli effetti. Racconta la storia e la nostalgia di molti ragazzi che vivono situazioni difficili a livello sociale ed economico e quindi di chi deve lasciare tutto per inseguire i propri sogni, alla disperata ricerca di una vita migliore. Questa canzone non riguarda quindi solo Rocco ma un mondo intero.

Classe III C, coordinata da Elisa Fosco