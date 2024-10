Da Parigi ad Ascoli: il volley ora è di casa

Un altro, ennesimo, importante riconoscimento sportivo è arrivato per Ascoli. La Federazione Italiana Pallavolo, infatti, ha deciso di svolgere proprio sotto le Cento Torri il proprio consiglio federale nelle giornate del 7 e 8 novembre prossimi. In città, quindi, saranno presenti i massimi vertici federali, a cominciare dal presidente nazionale Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, il segretario generale Stefano Bellotti e tutti i membri del consiglio. Quelli in programma nel Piceno, dunque, saranno due giorni di lavoro e programmazione. Un aspetto curioso, che sicuramente dà lustro al territorio, riguarda il fatto che si tratterà del primo consiglio, dopo la conquista della medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi da parte della nazionale femminile di coach Velasco, che si svolgerà fuori dalla Federazione. Insomma, un appuntamento decisamente di primo piano per tutto il territorio, visto che per l’occasione il gotha della pallavolo italiana sarà presente ad Ascoli.

Sicuramente, come ha sempre fatto, la città sarà pronta ad accogliere i vertici federali nel migliore dei modi. Ovviamente non mancheranno neanche i rappresentanti locali della pallavolo picena, nell’accogliere il consiglio nazionale. Nell’anno che porterà Ascoli ad essere ‘città europea dello sport’ nel 2025, dunque, quello della Fipav è un ulteriore attestato di stima e di gradimento nei confronti di un territorio, quello Piceno, che storicamente è un punto di riferimento per quanto riguarda la pallavolo, sia maschile che femminile. Non è escluso, ovviamente, che dopo questo primo appuntamento la federazione possa decidere di promuoverne altri sempre sul territorio ascolano.

Matteo Porfiri