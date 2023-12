Da pluriomicida a uomo libero: tre anni di colpi di scena

Erano otto i casi di omicidio e sette quelli di tentato omicidio che la Procura addebitava alla condotta di Leopoldo Wick con vittime anziani ospiti della Rsa di Offida dove l’uomo lavorava come infermiere. Era accusato di aver scientemente somministrato farmaci che in alcuni casi hanno condotto al decesso di anziani, in altri hanno messo a rischio la loro vita. Un caso clamoroso che ha calamitato l’attenzione pubblica nazionale. Ma dopo la condanna all’ergastolo in primo grado, il 6 dicembre scorso è arrivato il pronunciamento della Corte d’Assise d’Appello di Ancona che, ribaltando il precedente pronunciamento della Corte d’Assise di Macerata, ha assolto Wick con formula piena, "perché il fatto non sussiste". Proprio la formula usata per spiegare la decisione di scagionare Wick ha suscitato grande soddisfazione nella difesa dell’imputato. "I giudici non hanno detto semplicemente che Wick non è omicida ma, vista la formula, immaginiamo che sia insorto in loro il sospetto che questi omicidi non siano mai avvenuti" hanno commentato gli avvocati Francesco Voltattorni e Tommaso Pietropaolo. Il termine del processo ad Ancona ha segnato la libertà per Wick dopo tre anni e mezzo di detenzione nel carcere di Ascoli, interrotti solo sei mesi. Si è commosso quando, dopo tre ore di camera di consiglio, ha ascoltato la sentenza assolutoria. E’ tornato a casa provato, senza rilasciare alcuna dichiarazione". L’infermiere ha trascorso in carcere circa 1.000 giorni e oltre 200 ai domiciliari. Al momento si tratta di "ingiusta detenzione" per la quale lo Stato italiano prevede una "riparazione" che non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa. Per ogni giorno trascorso in carcere da innocente l’indennizzo attuale è di 235,82 euro. A Wick spetterebbe quindi un indennizzo di intorno ai 270 mila euro oltre agli interessi di legge. La Corte anconetana ha condannando al pagamento delle spese processuali le parti civili: si tratta dei familiari di anziani per i cui casi in primo grado Wick era stato assolto. Coloro che hanno incassato la provvisionale dovranno ora restituire le somme.