Da Portopalo fino in Messico Torna l’Infiorata a colorare il paese

Domani e domenica prende il via a Montefiore dell’Aso la XXI edizione dell’Infiorata di arte effimera del Corpus Domini. Oltre agli infioratori locali, vi saranno anche delegazioni dall’Italia e dall’estero, come il gruppo siciliano da Portopalo, quello messicano dalla città di Uriangato e, novità di quest’anno, la squadra dal Tibet per la realizzazione di coloratissimi "Mandala". Secondo la tradizione, un lunghissimo tappeto cromatico, organizzato in vari quadri, disegnati da foglie e petali e materiali naturali, darà vita a uno spettacolo che da anni attira pubblico da tutte le Marche e zone limitrofe. La manifestazione è realizzata dall’associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso, presidente Graziano Amadio, in collaborazione con il Comune e il patrocinio della Regione Marche. Si inizia sabato con la Santa messa delle 18,30 e la benedizione dei bozzetti e degli infioratori che animano la due giorni. Alle 20,30 partono i lavori e il posizionamento a terra dei disegni. Il percorso, dalle 21,30, è accompagnato dall’animazione, con favole animate e giochi della compagnia "Un passo avanti" di Ascoli Piceno, l’esibizione dei trampolieri di Ludobus e il sottofondo musicale del Collettivo 27. Non mancano aperitivi e degustazioni, preparati dall’associazione Montefiore con Gusto in piazza Antognozzi e Largo Belvedere. Sabato a cena, così come domenica a pranzo, ci sono gli stand gastronomici con i piatti tipici della Proloco e della Maialata in piazza. Da segnalare la particolarità dell’"Infiorata dei ragazzi", dove alunni, genitori e insegnanti realizzano le loro opere in una via allestita dal Gruppo Decoro. L’Infiorata di arte effimera si conclude alle 18,30 con la Messa animata dalla Corale di Montefiore dell’Aso e la solenne processione del Corpus Domini sul lungo tappeto floreale. Alle 20, estrazione della lotteria.

Ma. Ie.