Da Primo Levi a Francesco Guccini

In occasione della Giornata della memoria abbiamo letto e commentato in classe tre testi molto significativi. Si tratta delle poesie ‘’Se questo è un uomo’’ di Primo Levi e ‘’C’è un paio di scarpette rosse’’ di Joyce Lussu, infine della canzone ‘’Auschwitz’’ di Francesco Guccini. I testi in questione fanno davvero riflettere e ci fanno capire bene quanto fossero orrendi i lager e la situazione storica che li ha prodotti.

Infatti, tutti e tre i brani sono incentrati sugli abomini nazisti e fanno emergere la sofferenza, la rassegnazione, l’angoscia percepiti dalle vittime dell’Olocausto, che private di ogni diritto, della loro dignità, della loro identità e della loro libertà, trovano voce nelle parole di autori molto diversi tra loro. Dunque i testi sono accomunati dalla disumanità della tragedia. Purtroppo non possiamo più fare niente per ciò che è accaduto, ma abbiamo una speranza: ricordare, per far sì che certi orrori non vengano mai dimenticati e che non accada mai più niente di simile. In fondo, è questo il senso della Giornata della Memoria.