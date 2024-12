Da relitto a gioiello: il restauro dell'imbarcazione Surprise a San Benedetto del Tronto

Luglio 2022. Nel cuore della notte, il porto di San Benedetto del Tronto è stato teatro di un evento drammatico: un incendio ha devastato completamente Surprise, un’imbarcazione da diporto di 15 metri. Le fiamme avevano ridotto la barca in un cumulo di rottami anneriti, cancellando ogni possibilità di utilizzo. Il vecchio proprietario, nonostante il desiderio di ripararla, si trovò davanti a un’impresa titanica: i danni erano troppi, il lavoro troppo complesso. La decisione finale fu quella di venderla. Ed è qui che entrano in gioco tre imprenditori locali che hanno deciso di darle una seconda vita. Sono Giammarco Di Girolami, Filippo Capriotti ed Emidio Di Girolami: i fondatori della società Vitalyca, il cui nome incarna la missione di riqualificazione e rinascita dell’imbarcazione.

"Venimmo a sapere di questa barca distrutta dal fuoco nel porto di San Benedetto – racconta Giammarco – e capimmo subito che dietro quella sfida c’era un progetto su misura per noi. Siamo convinti di essere gli unici nella zona in grado di affrontare un intervento di rinascita così complesso". Una volta acquisita Surprise, iniziò un lavoro certosino. La barca venne smontata pezzo per pezzo, ogni traccia di fuliggine rimossa, ogni danno analizzato con precisione. "Senza stravolgere l’identità originale - spiega Filippo Capriotti - volevamo trasformarla in un’imbarcazione unica, ideale per piccole crociere. Il nostro obiettivo era regalare a chi la userà un’esperienza serena e tranquilla". Il restauro è durato quasi due anni, uno dei quali vissuto nel cuore del cantiere, tra sudore, passione e artigianato. Giorno dopo giorno, Surprise è rinata, diventando il simbolo di una resilienza tutta sambenedettese. Il progetto ha richiesto un’attenzione meticolosa ai dettagli, dalla ricostruzione strutturale agli interni, passando per un design raffinato e innovativo. Oggi, Surprise è pronta a tornare in mare.

"Il suo futuro sarà quello di una barca per piccole crociere. Probabilmente la porteremo in Grecia" anticipano. Ma prima di partire, la comunità di San Benedetto potrà ammirarla nella cerimonia d’inaugurazione che si terrà domani. Surprise rappresenta più di un’imbarcazione restaurata: è un esempio tangibile di come la determinazione e la passione possano trasformare le difficoltà in nuove opportunità. Quella che era una barca distrutta dal fuoco è ora una creatura unica, pronta a solcare nuovamente il mare.

Emidio Lattanzi