Da Ricci a Nardini:: "Sanità allo sbando, siamo ai minimi termini"

La sanità resta uno dei delicatissimi temi sui quali il Pd ha promesso battaglia. Nel sit-in allestito all’ingresso del Mazzoni, nella giornata di ieri è stato il candidato alle europee Matteo Ricci a parlare dei gravi problemi che riguarda la struttura ospedaliera cittadina e la politica portata avanti dalla giunta regionale. "Siamo in una fase molto delicata per il sistema sanitario nazionale – commenta il sindaco di Pesaro –, anche dal punto di vista europeo. L’Italia è stato l’unico paese a non ratificare il Mes, bocciato a dicembre da FdI e Lega, uno strumento che poteva consentire anche al nostro paese di accedere a risorse per la sanità. L’Italia ne ha bisogno perché il sistema sanitario nazionale è stato definanziato: oggi è finanziato al 6,1% del Pil e chiunque conosce il sistema sanitario italiano sa che deve arrivare almeno al 7,5%. Finché non ci sarà questo finanziamento noi rischiamo il collasso del sistema sanitario nazionale. È in crisi ovunque, ovunque mancano i medici e gli infermieri, ovunque aumentano le liste d’attesa. Inoltre, c’è una grande differenza tra il modo in cui noi democratici intendiamo il sistema sanitario e il modo in cui lo intende il governo di destra della Meloni. Per noi democratici e progressisti, la sanità privata è sempre stata integrativa di quella pubblica, per loro la privata è sostitutiva di quella pubblica".

Presente anche il candidato sindaco di centrosinistra Emidio Nardini. "Ho lavorato in questo ospedale per quasi quarant’anni – dice –. Era un orgoglio lavorare qui per curare i miei concittadini. Oggi invece i miei colleghi scappano. Non ne possono più. Gli infermieri sono sovraccaricati di lavoro. Chi sta gestendo questa situazione sta distruggendo tutto. Il privato deve concorrere e non messo in concorrenza per garantire un diritto il cittadino. La cosa grave è che medici giovani non vogliano avere a che fare con questa struttura. Nove anestesisti se ne vogliono andare e questo bloccherebbe tutto. Siamo ai minimi termini". Gli esponenti dem della sezione locale hanno ribadito l’importanza di continuare a tenere i fari accesi sull’ospedale. "La verità è che la sanità ad Ascoli è peggiorata con la guida silenziosa del sindaco Fioravanti" sostengono Ameli e Procaccini.

Massimiliano Mariotti