Da Roccafluvione alla Vallata, due ciclisti investiti in poche ore. Il più grave ricoverato a Torrette

Due incidenti stradali che hanno coinvolto ciclisti sono avvenuti ieri mattina, uno lungo la Salaria alle porte di Mozzano e l’altro a Sambuco di Castel di Lama. Il più grave alla fine è risultato essere quello avvenuto lungo la vallata del Tronto dove un uomo di 56 anni per cause al vaglio, in via Folicara, è finito sotto un’auto che transitava. Quando i sanitari del 118 sono giunti del posto hanno valutato il paziente e disposto l’arrivo dell’eliambulanza, come ormai prassi consolidata quando si tratta di incidenti con il sospetto di traumi interni che, magari anche a distanza di qualche ora, potrebbero mettere in serio pericolo la vita della vittima. Il velivolo è atterrato al campo sportivo di Piattoni dove nel frattempo il 56enne è stato trasferito in ambulanza. L’elicottero sanitario è poi ripartito in direzione del Trauma Center dell’ospedale di Torrette ad Ancona. Le conseguenze per l’incidente sono importanti, ma il ciclista non sarebbe in pericolo di vita.

In precedenza era invece avvenuto l’altro incidente stradale che ha coinvolto anche in questo caso un ciclista che è andato sbattere contro un’auto. Il sinistro è avvenuto a Mozzano, al bivio per Roccafluvione e sul posto sono giunti in breve i sanitari del 118 che sulle prime hanno allertato l’eliambulanza. I successivi, immediati, approfondimenti hanno però escluso complicazioni, per cui la richiesta per "Icaro" è stata annullata e il paziente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni con un codice di media gravità. Sul sinistro hanno compiuto accertamenti gli agenti della polizia municipale di Ascoli.

p. erc.

m.g.l.