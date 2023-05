Da settembre tutti i bimbi torneranno a mensa

Intanto i primi bimbi a tavola nelle mense scolastiche di Grottammare sono quelli dell’infanzia di via Battisti, ma da settembre tutti i refettori scolastici torneranno a funzionare. Una pasta al pomodoro in compagnia per ricordare la riapertura della mensa nella scuola dell’Infanzia. Centoventi i pasti serviti per l’occasione, che è stata accolta la scorsa settimana con grande entusiasmo: per le bambine e i bambini che frequentano il plesso del centro, infatti, si è trattato di un’esperienza di condivisione assolutamente nuova, dal momento che anche i più grandicelli hanno iniziato il ciclo didattico in piena pandemia e quindi hanno sempre consumato i pasti internamente alle proprie aule. Il plesso di via Battisti è la prima sede scolastica a tornare completamente alla normalità, dopo la sospensione del servizio di refezione dettato dall’emergenza sanitaria nel 2020. La riapertura, lunedì 8 maggio, è coincisa con la dichiarazione della fine dell’emergenza sanitaria decretata dall’Organizzazione mondiale della sanità nei primi giorni di maggio. Dal prossimo settembre, tutti i refettori scolastici torneranno ad accogliere gli alunni.