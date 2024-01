Da terreni abbandonati a spazi verdi: "Area ad altissime potenzialità"

La Riviera delle Palme presto avrà una migliore visibilità grazie all’ultima operazione condotta dal comune a Marina di Massignano che ha rilevato i terreni abbandonati nel retro spiaggia per destinarli a spazi verdi attrezzati pubblici. Un passaggio importante per gli operatori turistici di Marina di Massignano, ma anche per l’intero territorio. E’ stata un’operazione complessa, combattuta dalla minoranza, ma non per la mancanza di utilità, ma per le procedure con cui è stata portata avanti la trattativa e il costo ritenuto elevato, trattandosi di terreni seminativi. A ogni modo, obiettivo raggiunto e martedì mattina nello studio Tre Notai di San Benedetto, il Comune ha perfezionato l’acquisto di tutta l’area composta di tre appezzamenti di 13.888, 2.234 e 32.947 metri quadri che appartenevano alla ditta Nifemar srl della signora Maria Vittoria Cocomazzi di San Benedetto, che ha ceduto i terreni per 260 mila euro. Per tale operazione l’amministrazione comunale ha impegnato una somma di 305 mila euro per far fronte a tutte le spese.

"Un passaggio fondamentale per il nostro comune, per riqualificare e valorizzare un’area con altissime potenzialità, ma abbandonata da sempre – ha affermato il sindaco Massimo Romani –: Arrivare a questo risultato non è stato affatto facile né immediato, considerate tutte le problematiche presenti che abbiamo dovuto affrontare insieme a tecnici, professionisti ed enti coinvolti, già da quando abbiamo realizzato il nuovo sottopasso ferroviario per l’accesso alla spiaggia nell’agosto 2016. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita di questo storico risultato per il nostro paese, in particolar modo i tecnici e i consiglieri comunali, con i quali ho condiviso i problemi iniziali, le difficoltà e le ansie di questi ultimi periodi, che finalmente vedono concretati tutti gli sforzi fatti".

Marcello Iezzi