Da trent’anni in prima linea: "Tutto è nato dalla Bonifica"

La cooperativa sociale On the road nel 2024 compie 30 anni di attività sul territorio a cavallo fra Marche, Abruzzo e Molise, occupandosi principalmente di tutela dei diritti umani e civili di donne, uomini e bambini. "Il nostro intervento si concentra in alcune aree tematiche: tratta e sfruttamento, inclusione migranti, povertà estrema, violenza di genere, servizi al lavoro e formazione professionale – afferma la presidente di On the road, Stefania Torquati –. In tutte queste aree promuoviamo e dei percorsi di inclusione sociale e crediamo che il lavoro portato avanti in ottica anche di rete con gli enti pubblici e le organizzazioni che operano nei territori dove siamo presenti, possa contribuire a costruire una comunità più aperta solidale e consapevole". On the road è nato sulla strada con un piccolo gruppo di volontari che trenta anni fa decise di scendere in strada per offrire supporto alle donne vittime di tratta che si prostituivano lungo la provinciale Bonifica del Tronto. "Il primo periodo, dal ’94 al 2010, ha visto On the road crescere come un’associazione di volontariato che man mano ha ampliato le sue aree di intervento e si è strutturata sempre di più fino a diventare nel 2010 una onlus – spiega la presidente –. Nel 2019 si è trasformata ancora una volta nell’attuale forma giuridica della cooperativa sociale. On the road è da sempre in cammino al passo con le nuove sfide in base ai cambiamenti dei fenomeni sociali. Nel corso di questi anni la nostra missione non è mai cambiata e la strada per noi non rappresenta solo il luogo fisico, dove tutto è iniziato, ma è anche lo spirito e il nostro approccio che cerchiamo di mettere in pratica in ogni intervento".

"Voglio evidenziare che il motore che manda avanti On the road sono le persone che ne fanno parte e ne condividono il valore etico. Oggi siamo un centinaio di operatori, di cui 80 sono dipendenti, poi ci sono i collaboratori, i volontari e giovani del servizio sociale. Due terzi sono donne ed hanno un’età inferiore ai 45 anni. In generale tra tutte, più dell’80% sono laureati. Un lavoro che coniuga professionalità e umanità". Allo scoccare dei 30 anni di attività On the road ha deciso di mettere in campo una serie di azioni e di eventi tra cui: l’8 marzo, giornata Internazionale della donna, il 20 giugno, giornata del rifugiato con il Festival Terra Madre, il 18 ottobre, giornata europea contro la tratta di esseri umani e il 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, con il Believe Festival.

ma. ie.