Da tutto il Piceno per ripulire la riserva Sentina: "Non servono i confini, c’è un solo Pianeta"

Nonostante il vento gelido dodici volontari hanno scelto di non tirarsi indietro e di dedicare la loro domenica all’estremo Sud di San Benedetto: precisamente alla Sentina, si è svolto un nuovo evento di clean-up promosso da Plastic Free, associazione che già in passato ha realizzato numerose iniziative nella provincia di Ascoli Piceno, sia nell’entroterra che sulla Riviera. Protagonista di questa giornata di impegno e sensibilizzazione è stata la spiaggia della Sentina, un’area al centro di un percorso di preservazione e difesa dall’inquinamento. Grazie agli sforzi dei partecipanti, sono stati raccolti circa 180 chili di rifiuti, tra plastica e indifferenziata. A raccontare il successo dell’iniziativa è Stefania Petruzzi, referente di Plastic Free per San Benedetto del Tronto, che ha voluto sottolineare la determinazione di chi ha preso parte all’iniziativa: "Abbiamo realizzato un evento clean up Plasticfree in cui eravamo in 12 a partecipare attivamente anche, e non è un fatto da poco, con tutta l’aria gelida che ci tagliava il volto. Un plauso va a tutti coloro che insieme a me non hanno rinunciato ma hanno saputo mettere in campo il proprio impegno per un’iniziativa importante per la nostra spiaggia della Sentina in cui abbiamo raccolto circa 180 kg di rifiuti tra plastica ed indifferenziata. Grazie anche a tutti coloro che non sono riusciti ad essere presenti di fatto ma che sono stati un sostegno morale come la referente provinciale Plasticfree di Ascoli Piceno Serena Valenti. Mi auguro possiamo essere sempre più numerosi a volere di fatto il bene per questo pianeta. Un abbraccio seppur solo simbolico." Anche Serena Valenti, referente provinciale dell’associazione, ha espresso la sua gratitudine verso i partecipanti: "A chi, nonostante il tempo incerto, ha scelto di partire da Ascoli e andare a San Benedetto. A chi sa che i confini tra città sono dettagli, perché ciò che conta davvero è l’orizzonte più grande che condividiamo: il nostro pianeta".

Emidio Lattanzi