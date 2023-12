Da Vagnozzi a Ceci: torna di scena stasera il Gran galà dello sport

Le stelle ascolane si preparano a brillare tutte insieme nel corso del Gran Galà dello Sport 2023. Stasera, a partire dalle 20.30, al teatro Ventidio Basso andrà in scena la passerella di tutti i campioni che nel corso dell’annata sono riusciti ancora una volta ad ottenere risultati strabilianti in tutte le discipline sportive. "Credo che questo sia il momento sportivo più importante dell’anno a livello cittadino perché si vanno a toccare tutte le discipline – commenta l’assessore allo sport Nico Stallone –. Come diceva il grande Vittori nelle competizioni: mettiamo quella ’tigna ascolana’ che ci permette poi di dare sempre qualcosa in più. Avremo uno spazio dedicato alla memoria di Yuri Paliotti (giocatore paralimpico del progetto Facciamo goal alla disabilità) e Giovanni Felicetti (tecnico). Solo per citare qualche numero, abbiamo ottenuto 3 ori italiani, 5 argenti e 4 bronzi nelle discipline olimpiche. Poi possiamo vantare 5 riconoscimenti internazionali e 3 di carattere nazionale. Ci saranno tutti quegli atleti che ci permettono di avere grandi risultati. Nel corso della serata saranno proiettati video motivazionali molto emozionanti. Ancora una volta sono stati tanti i numeri degni di nota fatti registrare. Vari gli oscar che saranno assegnati. Ci saranno dei riconoscimenti per Francesco Ceci (vice campione del mondo di ciclismo su pista), Simone Comini (campione italiano assoluto di lancio del giavellotto), Nazzareno Di Marco (capitano delle fiamme oro), Simone Vagnozzi (allenatore del tennista Jannik Sinner), Andrea Accorsi (tecnico del Giulianova di basket paralimpico), Lorenzo Melosso (miglior cavaliere d’Italia 2023 e campione in carica della Quintana per il sestiere di Porta Romana), Romeo Zampetti (istruttore di Kung Fu), Marco Nardinocchi (campione italiano di trial), Ian Matteoli (campione italiano di snowboard che ha partecipato alla coppa del mondo facendo registrare il record di 6 rotazioni intere). Menzione speciale per la Croce Verde per il corso di formazione rivolto a 230 tecnici e per alcune ceramiste ascolane che hanno realizzato delle maioliche che saranno affisse per ricordare il numero di emergenza da contattare per combattere la violenza sulle donne. Interverrà con un video Gianmarco Tamberi e in collegamento ci sarà Riccardo Orsolini. L’attaccante ascolano del Bologna in serie A nell’anno solare 2023 si è classificato al terzo posto per aver messo a segno 13 reti.

Massimiliano Mariotti