Da venerdì iniziano i saldi invernali

Con l’inizio del nuovo anno le attività commerciali daranno il via, come consuetudine, ai saldi invernali di fine stagione. Nelle Marche, e dunque anche ad Ascoli, le svendite avranno inizio venerdì 5 gennaio. Secondo le stime dell’ufficio studi Confcommercio nazionale, saranno 15,8 milioni le famiglie italiane che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro. In città già da ieri alcuni negozi hanno iniziato con i ribassi, applicando ai clienti uno sconto alla cassa sulla merce acquistata. Ma la maggior parte partirà con i saldi da venerdì, nel giorno ufficiale che poi è quello antecedente l’ultima festività natalizia, l’Epifania. Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data di acquisto. Per la prova dei capi non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante, per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. E ancora, per i prodotti in vendita i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale, o di moda, e essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, mentre per quanto riguarda l’indicazione del prezzo, il negoziante deve indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale.