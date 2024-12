Da via Salvo D’Acquisto a via Garibaldi. Gli asfalti cittadini si rifanno il look

L’amministrazione comunale di Grottammare nei prossimi giorni darà in appalto i lavori per asfaltare alcune vie cittadine, investendo 120 mila euro del proprio bilancio. Sarà asfaltata buona parte di via Salvo D’Acquisto, davanti al centro commerciale L’Orologio, tutta via Garibaldi, dalla nazionale al lungomare e tutta via Laureati. Vi sarà un lavoro di fresatura a freddo e la realizzazione del nuovo tappetino. Con il ribasso d’asta sono previsti piccoli interventi sparsi sulle strade cittadine, dove si sono formati avvallamenti o buche. Per la realizzazione delle opere si dovranno attendere temperature più miti. A seguire sarà rifatto il nuovo asfalto in via Bologna, Ancona e Ascoli, in zona Bellosguardo Sgariglia. Le opere saranno eseguite dalla Ciip che in quelle strade sta realizzando la nuova rete delle fogne e dell’acqua potabile. Chiusi gli scavi, in accordo col Comune, realizzerà il nuovo manto d’asfalto.